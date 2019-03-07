В Нафтогазе назвали точную цифру миллионной зарплаты Коболева
Наблюдательный совет Нафтогаза подал для утверждения Кабмином компенсационный пакет главе правления компании Андрею Коболеву, в котором указан его ежемесячный оклад в размере 10,5 млн гривен, пишет ZN.UA.
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Как подсчитало издание, среднегодовой оклад Коболева должен составить 10,514 миллионов гривен, а в общей сложности в 2019 году, включая премии - 126 169 200 гривен. Вместе с заложенной набсоветом Нафтогаза премией за Стокгольмский арбитраж зарплата Коболева в размере 216 миллионов гривен, то его годовой заработок достигнет 342 миллионов гривен, а среднемесячная зарплата составит 28,5 миллионов.
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"Мы (набсовет Нафтогаза, - ред.) обсуждали компенсационный пакет главы правления… Мы обращаем особое внимание на то, что решение о текущем уровне компенсационного пакета Коболева вначале принято акционером", - говорится в документе.
По решению набсовета, в компенсационный пакет входят премии, которые рассчитываются в процентах к месячному должностному окладу за месяц и годовому окладу. Так, с 1 января предлагается выплачивать Коболеву следующее:
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- квартальная премия за год в размере 24 984 000 гривен;
- годовая премия за достижение целей и ключевых показателей в размере 24 984 000 гривен;
- премия за реализацию целей в среднесрочных проектах в размере 24 984 000 гривен;
- премия за особые достижения в размере 12 492 000 гривен;
- премия за реализацию целей в долгосрочных проектах в размере 12 492 000 гривен;
- материальная помощь на оздоровление в размере 1 249 200 гривен.
В соответствии с этими данными, всего за этот год Коболев должен заработать 126 169 200 гривен, при этом его зарплата за месяц составит 10 514 100 гривен.
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Помимо этого, в список доплат набсовет НАК добавил и премию за Стокгольмский арбитраж в размере 216 000 0000 гривен. В результате годовой доход главы Нафтогаза достигнет 342 000 000 гривен, а среднемесячная зарплата – 28,5 миллиона гривен.
Ранее сообщалось, что Андрей Коболев сообщил, что сумма его месячной заработной платы это "больше, чем семь цифр до запятой".
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