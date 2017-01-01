ТОП-4 фильма о начальниках, с которых стоит брать пример - трейлеры

Фильмы можно смотреть не только ради развлечения или от скуки, но и для того, чтобы обучаться.

Часто у героев фильмов можно научиться чему-то новому, например, как работать с подчиненными. The Point собрал 4 фильма о начальниках, у которых можно многому научиться.

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"Джобс: Империя соблазна" (jOBS)

Стив Джобс вошел в историю как руководитель, умеющий вдохновлять своими идеями других. Он верил в то, что меняет мир, и достаточно одного взгляда вокруг, чтобы согласиться: ему это удалось.

В фильме Джобс предстает как человек и лидер, полный противоречий. Он четко видит миссию и легко захватывает ею окружающих, понимает философию продукта, которому посвящает жизнь, смелость рисковать и принимать различные, иногда - очень непопулярные решения.

"Стажер" (The Intern)

У Нэнси - руководительницы интернет-магазина, нанимающей на работу 70-летнего стажера по специальной программе, вообще сложно найти недостатки: она любит работать и корректно общается с подчиненными.

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Но особая добродетель героини как лидера - то, с какой готовностью и уважением она относится к особенностям своего помощника. Так, он несколько старомодный - и что? Поколение разные - и в этом есть большой потенциал.

И дальновидные работодатели, которые следят за тенденциями развития рынка труда, уже учатся его использовать.

"Человек, который изменил все" (Moneyball)

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Проблема не в том, что все имеют недостатки - или, если выразиться "политкорректно", зоны для развития. Это аксиома. Проблема в том, не все руководители умеют "миксовать" работников в команде так грамотно, что даже середнячки показывают превосходный результат.

И пока одни охотятся на A-players - другие с успехом создают крутую команду из людей, далеких от идеала. Как Билли Бин, который открыто признает недостатки игроков в своей команде, но это не мешает ему ставить амбициозные цели и достигать их.

"Темные времена" (Darkest Hour)

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"Никогда, никогда, никогда не сдавайся" - невероятно, какую силу могут иметь простые, казалось бы, слова. Уинстон Черчилль стал премьер-министром в невероятно тяжелые времена.

Замечательная иллюстрация о темных уголках власти - необходимость принимать тяжелые решения, искать компромиссы и работать бок о бок с людьми, с которыми трудно даже находиться в одной комнате. Все ради великого дела. И благодаря непоколебимой вере в своих людей.

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