ТОП-3 совета, когда стоит удержаться от вопроса о зарплате

Когда не нужно спрашивать о пересмотре и повышении зарплаты.

Когда не стоит идти к боссу с вопросом о повышении зарплаты depositphotos.com

Всегда хочется получать больше, особенно, если работаешь хорошо и с энтузиазмом. Но не всегда можно попасть в “правильное“ время, когда стоит поговорить с начальником о повышении.

Когда лучше удержаться от вопросов о зарплате, разбиралась редакция Bigmir)Net.

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1. Если компания планирует сильно потратиться.

Когда у компании большой ремонт, открывается новый офис или филиал, запускается новый огромный и затратный проект, и т.д., то не стоит спрашивать о повышении зарплаты.

Скорее всего компания не планирует повышения, а даже экономит. На таком фоне вопрос будет неуместным и получит отказ, а в следующий раз те же причины просьбы будут уже неактуальны.

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Если эти причины, конечно, не такие как перевыполнение плана, завершение большого и прибыльного проекта, или что-то невероятное для компании. В таком случае вопрос считается даже нужным.

2. Если эмоции сильнее аргументов.

Когда вопрос о повышении зарплаты вызван сильными эмоциями, например, гнев или обида, то с ним лучше не стоит идти к начальнику.

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Такие эмоции могут быть вызваны повышением зарплаты у коллеги, обида на незамеченные проделанные усилия для компании, или просто нужно.

В такие моменты лучше успокоится, заняться работой, а после подумать, почему и за что руководитель просто обязан повысить плату.

3. Если просьба не подкреплена хорошими результатами.

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Перед тем, как пойти к боссу, следует детально проанализировать свое положение: выполняется ли работа на высоком уровне, нет ли критических ошибок и срывов терминов выполнения работы, и т. д.

Если у вас нет значимых достижений или даже ошибки, то стоит подумать, почему шеф согласится выплачивать больше.

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