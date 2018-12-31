ТОП-7 вакансий, за которые готовы платить 50 тысяч в месяц
Как оказалось, не только в столице и не только в IT индустрии можно найти высокооплачиваемую работу. Work.ua нашли 7 предложений, которые разбивают стереотипы соискателей, и обещают оплачивать работу размером в 50 тыс гривен.
Бизнес-аналитик
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Компании Roshen требуется опытный человек, который знает международные стандарты финансовой отчетности, владеет иностранным языком, осведомлен в работе бухгалтерских программ и имеет опыт проектной работы.
В свою очередь работодатель готов предложить бесплатные обеды, программу обучения, удобный график, а также страховку.
Стоматолог-терапевт
Стоматологическая клиника Минимед-С ищет детского стоматолога в высшим профильным образованием. Очень важным является для них умение находить общий язык с детьми. Компания предлагает современные условия и посменный график работы.
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Менеджер по продажам со знанием немецкого
В компании Форгрант ищут продажника с отличным знанием немецкого языка. Также они хотят видеть человека, который не только продает, то умеет анализировать и убеждать. Ставка индексируется в размере 600 долларов с предложением о «самой лучшей бонусной системой в индустрии».
Коммерческий директор
Компания, предоставляющая услуги для развития и поддержки бизнеса в Харькове, нуждается в коммерческом директоре с опытом работы, а также широким кругозором, системным мышлением и умением руководить.
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Менеджер проекта
Менеджеру проекта будут платить 50 тыс гривен. Все, что требуется, так это быть специалистом с опытом работы в импортных поставках, мыслить, как предприниматель и знать, как развивать сове направление.
Шеф-повар
В сети ресторанов в Одессе ищут шеф-повара, у которого есть опыт работы в команде, он знает технологические процессы и имеет лидерские качества.
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Курьер с грузовым авто
Meest Express нуждается в курьере для доставки крупногабаритной техники по Киеву и области. За семидневную работу обещают платить 60 тыс гривен. Зарплата будет состоять из ставки и доплат за подъем груза и выполненную доставку.
Ранее сообщалось, сколько в Украине безработных в конце 2018 года. Уровень занятости увеличился на 1,1% по сравнению с 2017 годом.
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