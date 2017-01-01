Права покупателя в магазине: Что продавец не может запретить

Можно ли пробовать продукты в супермаркете, фотографировать одежду и кто платит за испорченный товар.

Очень часто украинцы в супермаркетах оказываются в конфликтных ситуациях. Чтобы избегать подобного, необходимо знать свои права. Об этом сообщают Вести.

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Юрист Евгений Ткаченко специализируется на защите прав потребителей. О рассказал, в каких ситуациях прав клиент и к какому закону следует апеллировать в конкретных ситуациях.

Можно ли пробовать продукты

Пробовать развесные продукты в магазине абсолютно законно. Человек может пользоваться своим правом, прописанным ст. 6 Закона Украины “О защите прав потребителей“, где сказано, что продавец обязан дать возможность покупателю удостовериться в качестве товара, а вкусовые показатели — это одна из составляющих качества товара. К слову, в законодательстве Украины не прописано, как именно должна проходить дегустация товара.



Есть или пить товар, пока не дошли до кассы

Да, вы можете съесть продукт, пока находитесь в торговом зале. В Законе Украины “О защите прав потребителей“ нигде не указано, что до момента оплаты, находясь в торговом зале, покупатель не имеет права распаковывать товар. Но пока товар не оплачен, он считается собственностью магазина. Поэтому обязательно на кассе придется заплатить за все съеденное и выпитое. Если покупатель отказывается, охранник смело может вызвать полицию.

Заходить с сумками в магазин

Часто покупатели сталкиваются с запретом заходить в торговый зал супермаркета с сумками. Согласно постановлению Кабмина №833 от 15.06.2006, покупатель, заходя в магазин, не обязан сдавать свои вещи в камеру хранения. Если у вас габаритная сумка, вы также можете взять ее с собой, однако если что-то заденете и разобьете, будьте готовы заплатить за поврежденный товар.

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Если охранник возражает пускать вас с чемоданом, вы имеете право оставить его под присмотр охранника. Но он должен заключить с вами договор, в котором охранник с паспортными данными, датой и временем, когда он взял на сохранность вещь, обязуется присматривать за ней. Если такой договор с вами отказываются заключать (а скорее всего, так и будет), вооружившись все тем же постановлением Кабмина №833, заходите со своей сумкой в торговый зал.

Если вам не хочется нести сумку или рюкзак с собой, вы можете оставить ее в камере хранения. Не обращайте внимание на надписи «администрация не несет ответственности за оставленные вещи». Это не так. Согласно ст. 936 и 937 Гражданского кодекса Украины, ответственность за их сохранность берет на себя магазин. Подтверждением того, что вы сдали вещи на хранение, служит номерной жетон на ключе от ячейки.

Разбитый товар: кто платит

Если вы уронили пакет сока, или разбили бутылку с дорогим алкоголем в зале супермаркета — не волнуйтесь. Согласно ст. 323 ГК Украины, все риски при случайном повреждении имущества — это проблемы его собственника, коим до момента оплаты товара покупателем является магазин.

Но тут не всегда все просто. Все зависит от ситуации. Если, например, бутылка с напитком упала из-за перегруженной полки или расстояние между стеллажами было очень узкое — в не виновны. Вы не должны платить за испорченный товар.

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Если же менеджер будет требовать оплатить стоимость “ущерба“ — вызывайте полицию. Они не смогут оштрафовать вас на месте. Будет судебное разбирательство. Но вряд ли супермаркет решить начать судебный процесс из-за небольшой потери.

Показывать ли вещи охраннику

Если при выходе сработала сигнализации, охранник вправе осмотреть только пакет с продуктами и чек. Личные вещи он не имеет права трогать. Досмотр может проводить только сотрудник полиции.

Доставать товар со стеллажей

Ст. 700 ГК Украины гласит, что еще до момента оплаты товара покупатель вправе тщательно осматривать его и проверять на качество. Поэтому смело берите товары со стеллажа. Это же правило касается не только продуктов питания, но и одежды и обуви.

Порванная купюра: можно ли расплачиваться

Да, можно. Но вот сдачу порванными деньгами вы брать не обязаны. Такие правила установлены распоряжением №33 “Об обмене непригодных к обращению платежных банкнот“

Заходить в магазин с продуктами, животными или детскими колясками

Часто на дверях в магазин висят значки, запрещающие заходить с животными, едой, коляской.

На самом деле, запрещено заходить с животным в магазин продовольственных товаров. Остальные запреты — вовсе и не запреты, а всего лишь рекомендации.

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Если вам запрещают входить в магазин с детской коляской, то это грубое нарушение прав.

Такой запрет ограничивает права на свободное осуществление покупок женщинами, а также урезает права и свободы матери, предусмотренные ст. 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также такие ограничения лишают прав, предусмотренных ст. 4, 17 Закона Украины “О защите прав потребителей“, на свободный выбор продукции.

Фотографировать товар

Фотографировать товар можно. Если вам запрещают, то сразу нарушают две статьи закона.

Первая — это ст. 34 Конституции Украины, дающая право на сбор и распространение любой информации, которая не грозит национальной безопасности и национальной целостности, и вторая — ст. 50, гарантирующая право на доступ и распространение информации о качестве пищевой и бытовой продукции.

Напомним, Украина начинает переходить на prepaid-карты.



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