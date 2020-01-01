Как получить права в Украине 2020: Сколько нужно денег и времени

Сколько стоит обучение в автошколе, как долго нужно учиться, какие экзамены нужно сдавать.

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Водительские права нового образца в Украине можно получить после обучения в автошколе и сдачи экзаменов в Сервисном центре МВД. Обучение вождению доступно всем лицам от 16 лет. Начиная с этого возраста вы можете пойти учиться в автошколу и получить права на вождение тем или иным транспортом. Как получить права в Украине в 2020 году, куда обращаться в первую очередь, какие нужны документы, сколько это займет времени и какую сумму придется потратить? На все эти вопросы отвечает редакция bigmir.net.

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Прежде всего вам следует разобраться, на каком транспорте вы планируете ездить. Существует 9 категорий транспортных средств. Самая распространенная — это категория B, которая позволяет водить автомобиль, вес которого не превышает 3,5 т.

Существует 9 категорий транспортных средств hsc.gov.ua

Как правильно выбрать автошколу

Когда разобрались, какое транспортное средство вам подходит, пора выбрать автошколу. На сайте главного сервисного центра МВД Украины есть интерактивная карта, которая поможет не попасть на шарлатанов. Там указаны все украинские автошколы, которые имеют лицензию, аккредитацию. Более того, выбрав конкретную школу в вашем городе, вы сможете сразу уточнить, есть ли в этой автошколе необходимая для вас категория.

Выбрав на конкретную школу в вашем городе, вы сможете сразу узнать, есть ли в этой автошколе необходимая для вас категория. hsc.gov.ua

Какие документы нужны для автошколы в Украине в 2020 году:

паспорт,

идентификационный код,

медицинская справка (форма 083/о), которую нужно получить в поликлинике,

цветная фотография 3,5х4,5 см.

Важно: Длительность и стоимость обучения в автошколе зависят от категории, которую вы выбрали

Сколько длится обучение в украинских автошколах

Обучение для получения водительских прав категории B длится 2,5 месяца. Цена варьируется, все зависит от города, школы и т. д. Например, средние цены по Киеву выглядят следующим образом:

1. Школа “Автотренер“ - за весь курс (вместе с практическими занятиями) в этой школе придется заплатить около 8500 грн.

2. Школа “Киев“ - обучение на получение прав категории В в этой школе обойдется минимум в 5500 грн.

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3. Школа “Авто Маг“ - минимальная сумма, которую придется заплатить за обучение в этой школе — это 3400 грн. Но следует учесть, что за эксплуатационные расходы во время вождения придется платить дополнительно — 120 грн за 45 минут езды на машине с механической коробкой передач и 150 грн за езду на авто с автоматической коробкой.

4. Школа “Автоленд“ - минимальная цена — 5000 грн, в которую включены и теоретические, и практические занятия. Сумма оплаты может быть и выше (до 8000 грн), если вы захотите иметь больше практических занятий.

5. Школа “Лидер-драйв“ - за теоретические и практические занятия в этой автошколе придется заплатить от 6500 грн до 8500 грн - если хотите учиться водить автомобиль с механической коробкой передач, или от 6700 грн до 8700 грн - если предпочитаете автоматическую коробку. Цена зависит от количества практических занятий.

По окончанию всех занятий, как теоретических, так и практических, вас ждут экзамены. Если вы их сдаете успешно, то получаете сертификат школы, который подтверждает факт, что вы успешно окончили обучение в автошколе. Сертификат действует два года.

Медицинская справка для водителя

Получить водительские права без медицинской справки невозможно, поэтому следует обратиться в поликлинику и пройти соответствующий медосмотр. По окончанию медосмотра вам предоставят справку (форма 083/о), которую с остальными документами нужно подавать в Сервисный центр МВД.

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Как получить права в Украине в 2020 году - экзамены в МРЭО (Сервисном центре МВД)

Когда есть сертификат об окончании автошколы, можно подавать документы на оформление водительских прав. Как правило, этим занимается автошкола, они подают документы сразу для всей группы. Но если вы решите подавать пакет документов самостоятельно, то вам следует обратиться в ближайший центр, адрес которого можно найти по ссылке.

В пакет документов входят:

сертификат об окончании обучения в автошколе,

паспорт,

копия идентификационного кода,

медицинская справка (форма 083/о).

В сервисном центре вас ждет еще один волнующий этап — экзамены. Сначала сдается теоретическая часть — тестирование, которое занимает около 20 минут. Тестирование можно проходить на двух языках: английском или украинском. Если этот экзамен вы сдали успешно, вас допускают ко второй части экзамена — практической (вождение). У вас есть 3 попытки, чтобы все сдать успешно.

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Как готовиться к экзаменам в МРЕО (Сервисном центре)

Стоит отметить, что подготовиться к теоретическим тестам можно на онлайн-тренажере на сайте МВД, который вы можете найти по ссылке.

Также существуют маршруты, по которым проводится практический экзамен. С ними вы можете ознакомиться здесь заранее.

За экзамены в МВД придется заплатить 26 грн, а 219 грн придется отдать за бланковую продукцию.

Если все экзамены пройдены успешно, в течение 5 дней вам выдадут водительские права на два года. В течение двух лет максимальная скорость при езде не должна превышать 70 км/ч.

Спустя два года вам должны выдать постоянное водительское удостоверение, но лишь при отсутствии правонарушений или наличии не более двух административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Если вы нарушили правила более трех раз, то экзамены придется сдавать повторно.

Если же на протяжении двух лет после получения временного удостоверения, вы нарушили правила и права у вас отобрали, то все придется начинать снова, вплоть до обучения в автошколе. Если вы успешно пройдете обучение и тестирование, то вам снова выдадут временные права.

Но если все прошло хорошо и два года вы не нарушали, то обратившись в сервисный центр МВД, можете получить постоянные права. Для этого необходимо подать тот же пакет документов, что и при оформлении временных прав.

Напомним, украинцы стали чаще покупать б/у автомобили.

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