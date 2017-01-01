За год борщевой набор подорожал в два раза

Стоимость овощной корзины на конец декабря 2018 составила 56,6 грн, тогда как на конец прошлого года она стоила 28,9 грн.

За год борщ подорожал больше чем в 2 раза depositphotos.com

Борщевой набор за 2018 год подорожал почти в два раза, или на 27,7 грн. Стоимость овощной корзины на конец декабря 2018 составила 56,6 грн, тогда как на конец прошлого года она стоила 28,9 грн. Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

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В овощную корзину вошло по килограмму всех овощей борщового набора, а именно: свекла, капуста, картофель, морковь и лук.

"На конец декабря 2018 килограмм лука можно было купить в среднем по стране за 16,8 грн, моркови - по 12 грн, свеклы - по 10,9 грн, капусты - по 8,9 грн и картофеля - по 8 грн", - сообщил Дорошенко.

Динамика роста цены продуктов овощной корзины выглядит следующим образом:

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Лук - 1 килограмм:

декабрь 2017 - 5,5 грн;

декабрь 2018р - 16,8 грн.

Цена за год выросла более чем в три раза, или на 11,3 грн.

Капуста:

2017 - 4,4 грн;

2018 - 8,9 грн.

Индекс роста - в два раза, или на 4,5 грн.

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Морковь:

в конце 2017 - 6,7 грн;

в конце 2018 - 12 грн.

Покупаем на 79% дороже, или на 5,3 грн.

Овощи:

2017 - 6,3 грн;

2018 - 10,9 грн.

Цена выросла на 73%, или на 4,6 грн.

Картофель, за килограмм:

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декабрь 2017 года - 6 грн;

декабрь 2018 - 8 грн.

Индекс роста за год 33%, или 2 грн.

"Данные альтернативного исследования показывают, что за последние десять месяцев борщевой набор подорожал на 57%. Все продукты демонстрировали рост: лук - 93%, капуста - на 62%, морковь - на 55%, свекла - на 50%, картофель - на 30%", - подытожил председатель.

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