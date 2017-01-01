Медреформа: Сколько получают семейные врачи в разных областях Украины

В некоторых областях зарплата семейных врачей существенно увеличилась, а в некоторых не изменилась.

После того, как реформа Минздрава заработала, некоторые врачи стали получать гораздо больше, а некоторые столько же, сколько и прежде, передает ТСН.

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Например, семейный врач из Днепра Оксана Панькович поделилась расчетным листом своей зарплаты в соцсетях, где ее зарплата составила 3784 грн. На работе потребовали удалить фотографию, которую лайкнули уже 27 тыс людей.

”Сначала была такая реакция, что нужно обязательно удалить это фото. Я сказала, что удалять не буду”, - рассказала Оксана.

Работает Оксана недолго, но ее выбрали 400 пациентов. Однако главврач решил не доплачивать за подписные декларации тех врачей, которые не набрали 900 пациентов. Он утверждает, что такой метод должен служить стимулом для лучшей работы.

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”Где тут мотивация, когда зарплаты не хватает на еду”, - возмущается молодой врач. Оксана собирается покинуть медицину и уехать жить в другую страну.

”Сейчас в Украине нет единой системы начисления зарплат семейным врачам. Их доход - это предмет коллективного соглашения между врачами и администрацией заведения. В этой Днепровской амбулатории он не подписан, поэтому руководство начисляет зарплату по собственному усмотрению”, - пояснили в профсоюзе.

В Мукачево, например, работает 60 семейных врачей на 85 тыс населения. За последний год 70% населения определилось со своим семейным врачом, а, следовательно, у медицинского персонала полностью изменилась оплата труда.

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Во время собрания по установлению заработной платы шли споры о том, что минимальная зарплата, по утверждению врачей, должна составлять не менее 5 тыс грн. Главный врач был против, но пришлось согласиться.

”5 тысяч плюс 30% это то, что врач гарантированно получит не зависимо от качества работы все остальное зависит от дохода практики. У нас один может получать 9 тысяч, а другой 22 тысячи и они имеют одинаковый стаж и категорию, но их выбрала разное количество пациентов”, - рассказали врачи.

Врач Оксана утверждает, что ее выбрали 1800 пациентов, но работать стало намного тяжелее, но приятнее получать зарплату, которая устраивает.

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”Семейный врач у которого нагрузка 1800 пациентов на руки получает 17 тысяч”, - уточнили в студии.

А врач Орест ранее работал на нескольких работах, чтобы прокормить семью. “Сейчас его зарплата 16 тысяч. Однако доход будет расти, вместе с количеством пациентов. Говорит, его коллеги, которые выехали за границу в закрытых группах стали интересоваться вакансиями семейных врачей в Украине”, - уточнила журналистка.

Врачи решили, что оклад для молодого специалиста составит - 8 тысяч гривен. Такое преимущество действует год, пока молодой врач не раззнакомится и не подпишет соглашения с пациентами.

Они призывают коллег из других регионов не быть пассивными. Потому что деньги амбулаториям теперь приносят именно семейные врачи и они имеют право участвовать в формировании свое зарплаты. Но для этого надо вместе выбирать активную позицию.

Ранее сообщалось, что Гройсман рассказал, как изменились зарплаты семейных врачей. Некоторые врачи получают 16-18 тысяч гривен в месяц, отметил премьер-министр Украины.