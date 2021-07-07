Почта

Выплаты тяжелобольным детям в Украине увеличат

Предусмотрено также назначение соцпомощи одиноким матерям
 |  Автор: Ольга Опенько
Выплаты тяжелобольным детям в Украине увеличат
Помощь тяжелобольным детям / depositphotos

Размер пособия для тяжелобольных детей  в Украине увеличат. Об этом премьер министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем  Telegram-канале.

Читайте также: Банковские счета в Украине можно будет открывать с помощью "Дии"

Уточняется, что  размер пособия для таких детей будет повышен с 1 января 2022 года.

В частности, премьер уточнил, что правительство поддержало соответствующую инициативу.

Читайте также: Государство выплатило 600 млн грн помощи предпринимателям

Кроме того, Кабмин намерен назначить стипендии детям погибших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны.

На помощь также могут рассчитывать матери-одиночки. Так, им предусмотрено назначение государственной социальной помощи, если центр занятости не сможет предложить им работу.

Ранее мы писали, что должникам по алиментам грозят финансовые санкции. Получить штраф в размере 20% суммы задолженности должник может в том случае, когда есть задолженность  по платежам за календарный год. Если долг не платить два года, то штраф соответственно увеличивается и составляет 30% от всего долга. А для задолженностей в три года и более применяется штраф в размере 50% от суммы неуплаченных платежей.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
20.07.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 27.12 31.90 0.33
Продажа 27.29 32.24 0.38
Все курсы наличных валют...
20.07.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 27.21 32.03 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK