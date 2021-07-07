Выплаты тяжелобольным детям в Украине увеличат

Предусмотрено также назначение соцпомощи одиноким матерям

| Автор: Ольга Опенько

Размер пособия для тяжелобольных детей в Украине увеличат. Об этом премьер министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

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Уточняется, что размер пособия для таких детей будет повышен с 1 января 2022 года.

В частности, премьер уточнил, что правительство поддержало соответствующую инициативу.

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Кроме того, Кабмин намерен назначить стипендии детям погибших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны.

На помощь также могут рассчитывать матери-одиночки. Так, им предусмотрено назначение государственной социальной помощи, если центр занятости не сможет предложить им работу.

Ранее мы писали, что должникам по алиментам грозят финансовые санкции. Получить штраф в размере 20% суммы задолженности должник может в том случае, когда есть задолженность по платежам за календарный год. Если долг не платить два года, то штраф соответственно увеличивается и составляет 30% от всего долга. А для задолженностей в три года и более применяется штраф в размере 50% от суммы неуплаченных платежей.