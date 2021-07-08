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Украинцы смогут завещать пенсию: кому и на каких условиях
Украинские пенсионеры могут воспользоваться пожизненной пенсией и завещать ее наследникам. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном пенсионном страховании" в редакции от 01.07.2021, пишет УНИАН.
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Пожизненная пенсия за счет средств накопительной системы пенсионного страхования учитывается при определении минимальной пенсии по возрасту. В случае отсрочки назначения пенсии по возрасту украинцы могут заключить договор страхования пожизненной пенсии с более позднего срока.
Что такое пожизненная пенсия:
Пожизненная пенсия - это пенсия договор страхования. Он заключается между участником накопительной системы пенсионного страхования и страховой компанией. В Украине участник накопительной системы пенсионного страхования имеет право свободного выбора одного из видов пожизненных пенсий.
Такой вид пожизненной пенсии указывается в договоре. Кроме того, фиксируется ставка инвестиционного дохода, которая применяется для расчета выбранной пожизненной пенсии.
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Какие документы нужны:
- заявление по форме, установленной страховой организацией,
- справка Пенсионного фонда о сумме средств, учтенных на его накопительном пенсионном счете в Накопительном фонде,
- справку администратора негосударственного пенсионного фонда о сумме средств на его индивидуальном пенсионном счете в соответствующем негосударственном пенсионном фонде.
Отметим, что есть разные виды пожизненных пенсий:
- пожизненная пенсия с установленным периодом,
- пожизненная обусловленная пенсия,
- пожизненная пенсия супругов.
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Пожизненная пенсия с установленным периодом - ежемесячная выплата, которая осуществляется в течение жизни пенсионера. В случае смерти пенсионера право на получение средств в течение установленного периода имеют наследники.
Пожизненная оговоренная пенсия - ежемесячная выплата, которая осуществляется в течение жизни пенсионера.
В случае если общая сумма пожизненной обусловленной пенсии, выплаченная пенсионеру на момент смерти, меньше, чем сумма, обусловленная в договоре, разница средств выплачивается наследникам.
Пожизненная пенсия супругов - ежемесячная выплата, которая осуществляется в течение жизни пенсионера, а после его смерти - его мужу (жене) в течение их жизни.
Напомним, с 1 июля в Украине прожиточный минимум повышается на сто гривен. От его размера зависят другие социальные выплаты. Т