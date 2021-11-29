За какой долг могут отключить электричество в Украине - ответ

Как происходит отключение электроэнергии за неуплату в Украине и сколько стоит подключить свет после отключения

Как отключают от электроэнергии в Украине / depositphotos

Поставщик в Украине имеет право насчитывать штраф или отключить коммунальные услуги в случае, если потребитель получал качественные услуги и не оплачивал их по личным причинам, пишет bigmir.net.

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Закон об отключении электроэнергии в Украине - что нужно знать

Взаимоотношения между поставщиком и потребителем регулируются Правилами розничного рынка электрической энергии, которые утверждены постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 14.03.2018 № 312.

Условия и порядок прекращения и возобновления поставки электрической энергии потребителю определены разделом VII Правил.

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В частности, прекращение поставки электрической энергии потребителю осуществляется оператором системы распределения (ОСР) при условии предупреждения потребителя не позже чем за 5 рабочих дней до дня отключения в случае:

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отсутствия персонала для обслуживания электроустановок потребителя или договора на обслуживание электроустановок;

недопущения уполномоченных представителей оператора системы распределения к электроустановкам потребителя, устройствам релейной защиты, автоматики и связи, обеспечивающим регулирование нагрузки в энергосистеме, и/или расчетным средствам коммерческого учета электрической энергии, которые расположены на территории потребителя;

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задолженности за предоставленные услуги по распределению (передаче) электрической энергии в соответствии с условиями договора с ОСР;

неуплаты стоимости неучтенной электрической энергии в результате нарушения потребителем Правил, определенной в соответствии с законодательством;

невыполнения предписания представителя соответствующего органа исполнительной власти;

окончания срока действия или расторжения договора между потребителем и ОСР;

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окончания срока действия договора между потребителем и поставщиком "последней надежды";

нарушения потребителем Правил охраны электрических сетей во время выполнения работ или осуществления другой деятельности вблизи электрических сетей.

Напомним, что на данный момент согласно закону №5009, отключать пользователей от сети за долги запрещено:

во время пребывания региона в красной зоне;

в течение 30 дней после перехода в другую зону.

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Как долго можно не платить за электричество в Украине

Согласно правилам, оплата потребленной за время расчетного периода электроэнергии должна вноситься не позже 20-го числа следующего месяца.

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В случае задолженности за свет и при условии предупреждения потребителя не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня отключения, оператор системы имеет право полностью или частично прекратить поставки электрической энергии потребителю.

Нужно помнить, что в Украине поставщики газа и электроэнергии имеют право отключить их за неуплату и подать на должников в суд с целью взыскания долгов.

В случае, если сумма, которая подлежит взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется.

В то же время, если сумма задолженности будет больше, чем 120 тыс. грн, то в случае отсутствия у должника достаточных средств или движимого имущества.

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Как отключают от электроэнергии в Украине

В Украине отключение электричества за неуплату коммунальных услуг происходит только после уведомления. Отмечается, что если потребителя не предупредили, значит отключение незаконное.

Уточняется, что должны предупредить письменно не позже чем за 10 рабочих дней до дня отключения.

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Таким образом, если у потребителя э/э есть задолженность больше чем за 1 месяц, тогда ему пришлют предупреждение, но, если он проигнорирует – отключат свет.

Также поставщик э/э отрезает пользователя:

если у него есть долг,

если потребитель препятствует допуску к счетчику сотрудников поставщика э/э, который установлен на территории потребителя.

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Сколько стоит подключить свет после отключения в Украине

Если у пользователя отключили свет, то для восстановления э/э, он должен – полностью уплатить долг, пени и штрафы, затем обратиться к оператору системы распределения, который возобновит э/э в течение 3-5 дней, а после пользователь должен оплатить все расходы, понесшие поставщиком за отключение и подключение ресурса.

Напомним, Европе грозят веерные отключения электричества. Отключения произойдут в том случае, если эта зима будет холодной.

Отметим, что в Европе сейчас не хватает газа, и темпы его закачки в подземные хранилища очень низкие.