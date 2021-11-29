Почта

Цены на яйца в Украине могут вырасти: сколько будут стоить

В течение года стоимость яиц уже увеличилась с 22 до 30 грн за 10 шт
 |  Автор: Ольга Опенько
Цены на яйца в Украине могут вырасти: сколько будут стоить
Иллюстративное фото / depositphotos

Украине могут подорожать куриные яйца из-за проблем с птицефермами. Об этом пишет Знай.юа

Так, цены на электроэнергию в стране растут. Производство стало невыгодным и птицефабрики сокращают объемы производства, или же закрываются.

Ведь, электроэнергия нужна для обогрева помещений с птицами. Таким образом, по прогнозам стоимость десятка яиц вырастет до 40 грн.

В течение года стоимость яиц уже увеличилась с 22 до 30 грн за 10 шт.

  • тарифы на электроэнергию,
  • стоимость кормов.

В частности, сейчас десяток яиц можно приобрести в магазинах от 28,90 грн до 38,49 грн.

Ранее мы писали, что в Украине "новогодний стол", в среднем,подорожает на 16-20%, по сравнению с прошлым годом. Больше всего цены подскочат на мясо, томаты, огурцы и перец. Кроме того, подорожают и овощи из борщового набора.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
03.12.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 27.19 30.70 0.33
Продажа 27.41 31.08 0.38
Все курсы наличных валют...
03.12.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 27.29 30.94 0.37
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK