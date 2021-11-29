Цены на яйца в Украине могут вырасти: сколько будут стоить

В течение года стоимость яиц уже увеличилась с 22 до 30 грн за 10 шт

Украине могут подорожать куриные яйца из-за проблем с птицефермами. Об этом пишет Знай.юа

Так, цены на электроэнергию в стране растут. Производство стало невыгодным и птицефабрики сокращают объемы производства, или же закрываются.

Ведь, электроэнергия нужна для обогрева помещений с птицами. Таким образом, по прогнозам стоимость десятка яиц вырастет до 40 грн.

В течение года стоимость яиц уже увеличилась с 22 до 30 грн за 10 шт.

тарифы на электроэнергию,

стоимость кормов.

В частности, сейчас десяток яиц можно приобрести в магазинах от 28,90 грн до 38,49 грн.

Ранее мы писали, что в Украине "новогодний стол", в среднем,подорожает на 16-20%, по сравнению с прошлым годом. Больше всего цены подскочат на мясо, томаты, огурцы и перец. Кроме того, подорожают и овощи из борщового набора.