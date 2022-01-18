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В Украине осудили мужчину за кражу бутылки водки

К сроку прибавили еще полгода неотбытого условного наказания
 |  Автор: Ольга Опенько
В Украине осудили мужчину за кражу бутылки водки
Иллюстративное фото / depositphotos

В Волынской области суд  вынес приговор украинцу, который украл бутылку водки стоимостью 64,17 грн из супермаркета. Ему присудили 4 года и 9 месяцев тюрьмы. Об этом свидетельствует решение суда от 11 января текущего года.

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Кража была совершена в ноябре прошлого года. Мужчина в магазине спрятал бутылку водки под одежду, сотрудники супермаркета попросили вернуть товар. Однако злоумышленник убежал.

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Суд принял во внимание то, что мужчина в это время отбывал "условный срок". Также были учтены другие данные:

  • характеристика по месту жительства,
  • отсутствие работы,
  • алкогольное опьянение во время кражи.

Таким образом, мужчина получил реальный срок - 4 года и 3 месяца. К сроку прибавили еще полгода неотбытого условного наказания, поэтому общий срок составил 4 года и 9 месяцев лишения свободы.

Напомним, в 2020 году министр юстиции Денис Малюська анонсировал запуск процесса продажи замороженных и освобожденных украинских тюрем.

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