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В Украине осудили мужчину за кражу бутылки водки
В Волынской области суд вынес приговор украинцу, который украл бутылку водки стоимостью 64,17 грн из супермаркета. Ему присудили 4 года и 9 месяцев тюрьмы. Об этом свидетельствует решение суда от 11 января текущего года.
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Кража была совершена в ноябре прошлого года. Мужчина в магазине спрятал бутылку водки под одежду, сотрудники супермаркета попросили вернуть товар. Однако злоумышленник убежал.
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Суд принял во внимание то, что мужчина в это время отбывал "условный срок". Также были учтены другие данные:
- характеристика по месту жительства,
- отсутствие работы,
- алкогольное опьянение во время кражи.
Таким образом, мужчина получил реальный срок - 4 года и 3 месяца. К сроку прибавили еще полгода неотбытого условного наказания, поэтому общий срок составил 4 года и 9 месяцев лишения свободы.
Напомним, в 2020 году министр юстиции Денис Малюська анонсировал запуск процесса продажи замороженных и освобожденных украинских тюрем.