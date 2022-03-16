"Доллар ненадежен": Маск рассказал, где и в чем можно хранить активы

По мнению Маска, хранить активы в долларах сейчас не стоит.

Американский миллиардер поделился советом, где и как лучше хранить активы / EPA/UPG

50-летний американский миллиардер и новатор Илон Маск заявил, что хранить состояние в долларах сейчас опасно из-за высокой инфляции. Об этом он написал в Twitter.

Читайте также: Россия нанесла ущерб Украине на полтриллиона долларов

Согласно данным американских СМИ, инфляция в США в январе 2022 года ускорилась до 7,5%, что является рекордом за последние 40 лет. При таких обстоятельствах хранить состояние в долларах ненадежно и даже опасно, уверен Маск.

По мнению создателя SpaceX и Tesla, состояние лучше хранить в физических вещах или акциях.

Читайте также: Россия заплатит: Где в Украине можно сообщить о разрушениях

"Как правило, для тех, кто ищет советы в этой теме, лучше владеть физическими вещами, такими как дом или акции компаний, которые, производят хорошие продукты, чем доллары, когда высокая инфляция " - отметил Маск.

Я все еще владею и не буду продавать свои биткойны, эфириумы или доги между прочим - подытожил он

Ранее в НБУ заявили, что для вывоза за границу сумм больше 10 тыс евро нужны документы.