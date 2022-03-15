Почта

Россия нанесла ущерб Украине на полтриллиона долларов

"Негативные последствия войны будут колоссальными" - отметил министр.
Россия нанесла ущерб Украине на полтриллиона долларов
Иллюстративное фото / EPA/UPG

По предварительным подсчетам Министерства экономики, в ходе военного вторжения РФ уже нанесла Украине ущерб на $500 млрд. По другим оценкам, потери экономики Украины составят от трети до половины ВВП. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает пресс-служба Кабмина. 

Читайте также: Репарации из РФ: сколько получит Украина после войны

"На 10 областей, где идут боевые действия, приходится половина ВВП. Важнейший участок – Харьков, Киев и Мариуполь, которые вносили очень существенный вклад в ВВП. Многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали. Министерство экономики считает, что потери будут составлять от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о $500 млрд" - отметил Марченко.

Иллюстративное фото / EPA/UPG
Иллюстративное фото / EPA/UPG

Читайте также: МОН рекомендует перенести учебу на следующий год

По словам министра, точная цифра будет известна после завершения войны. Марченко отметил, что в Украине резко снизились доходы, а расходы, наоборот, выросли. В частности, перестали работать одесская и киевская таможни. 

По другим доходам не все однозначно. В первые дни Национальный банк перечислил часть доходов, госбанки заплатили дивиденды, многие предприятия заплатили налоги заранее. Все это позволило возмещать НДС, производить социальные выплаты и обслуживать долг, - подытожил министр

Иллюстративное фото / EPA/UPG
Иллюстративное фото / EPA/UPG

Ранее сообщалось о том, что Европа ввела четвертый пакет санкций против РФ.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Допомогти журналістам

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
22.03.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 29.25 32.55 0.00
Продажа 30.44 33.63 0.00
Все курсы наличных валют...
22.03.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 33.17 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK