Россия нанесла ущерб Украине на полтриллиона долларов

"Негативные последствия войны будут колоссальными" - отметил министр.

По предварительным подсчетам Министерства экономики, в ходе военного вторжения РФ уже нанесла Украине ущерб на $500 млрд. По другим оценкам, потери экономики Украины составят от трети до половины ВВП. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает пресс-служба Кабмина.

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"На 10 областей, где идут боевые действия, приходится половина ВВП. Важнейший участок – Харьков, Киев и Мариуполь, которые вносили очень существенный вклад в ВВП. Многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали. Министерство экономики считает, что потери будут составлять от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о $500 млрд" - отметил Марченко.

Иллюстративное фото / EPA/UPG

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По словам министра, точная цифра будет известна после завершения войны. Марченко отметил, что в Украине резко снизились доходы, а расходы, наоборот, выросли. В частности, перестали работать одесская и киевская таможни.

По другим доходам не все однозначно. В первые дни Национальный банк перечислил часть доходов, госбанки заплатили дивиденды, многие предприятия заплатили налоги заранее. Все это позволило возмещать НДС, производить социальные выплаты и обслуживать долг, - подытожил министр

Иллюстративное фото / EPA/UPG

Ранее сообщалось о том, что Европа ввела четвертый пакет санкций против РФ.