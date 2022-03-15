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МОН рекомендует перенести учебу на следующий год

Студентам невыпускных курсов рекомендуют перенести остаток обучения на следующий год.
МОН рекомендует перенести учебу на следующий год
Иллюстративное фото / Студенты плетут маскировочные сети / EPA/UPG

В условиях военного положения студентам невыпускных курсов МОН рекомендует перенести остаток программы на следующий учебный год. Об этом сообщается в письме Минобразования. 

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В частности, в МОН рекомендуют провести обучение студентам невыпускных курсов в дистанционной или смешанной форме. Если такой формат невозможен, в Минобразования предлагают перенести обучение на следующий год или завершить 2021/2022 год учебный год досрочно.

Для выпускников же последних курсов в МОН рекомендуют обеспечить выполнение учебного плана, проведение аттестации и выдачу документов о получении высшего образования. 

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Отмечается, что сделать это нужно либо в традиционном формате, либо дистанционно. "В исключительных случаях в случае невозможности соискателем образования оформить бакалаврскую работу провести аттестационный экзамен", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что для вывоза за границу сумм больше 10 тыс евро нужны документы.

 

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