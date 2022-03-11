Репарации из РФ: сколько получит Украина после войны

Репарации Украине планируют разделить на три большие части.

Российская Федерация обязательно компенсирует Украине ущерб, который был нанесен в ходе военного нападения. Деньги агрессор выплатит в виде репараций. Об этом рассказал замминистра экономики Денис Кудин в ходе телемарафона.

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По словам чиновника, репарации могут быть денежными или натуральными. При этом украинское правительство работу по взысканию репараций разделило на три части:

1. Работа в судах. Украина уже активно подает иски против Российской Федерации.

2. Сотрудничество с западными правительствами. Золотовалютные резервы Центробанка РФ в 415 млрд долл в ближайшее время направят в Украину.

3. Натуральные репарации в виде энергоресурсов и других материальных ценностей.

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"Путь репараций – после подписания мирного договора и фактически капитуляции врага", - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что западные страны передадут Украине арестованные активы РФ, это 415 млрд долл.