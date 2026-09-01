В Украине снова может подорожать рыба: импортная прибавит до 30%

Насколько могут вырасти цены

Цены на рыбу в Украине могут заметно вырасти в ближайшее время. Основной риск связан с усложнением логистики, из-за которого стоимость импортной продукции способна увеличиться еще на 10–20%. При неблагоприятном развитии ситуации рост может составить 25–30%.

Отечественная рыба также может стать дороже, однако ожидаемое повышение цен будет более умеренным — примерно на 5–12%. Об этом заявил глава союза «Рыба Украины» Любомир Гайдамака.

Почему рыба в Украине может подорожать

По словам эксперта, проблемы с работой украинских портов не должны привести к исчезновению рыбы с полок магазинов. После начала полномасштабной войны украинские импортеры изменили логистические маршруты и начали активнее использовать европейские хабы. Оттуда продукцию доставляют в Украину автомобильным и железнодорожным транспортом.

Однако такие схемы перевозки обходятся дороже, что в конечном итоге отражается на розничной стоимости рыбы.

Кроме логистики, на цены влияют валютные колебания, увеличение стоимости топлива и электроэнергии, а также изменение мировых закупочных цен.

«По отдельным массовым импортным позициям за последний год мы уже видели рост розничной стоимости примерно на 20–40%», — отметил Любомир Гайдамака.

Какая рыба может подорожать сильнее всего

Согласно данным союза, в 2025 году Украина ввезла около 348,2 тыс. тонн рыбы общей стоимостью более $1,16 млрд. Примерно 80% импорта составляют виды, которые невозможно в достаточных объемах выращивать во внутренних водоемах страны. Речь идет, в частности, о хеке, скумбрии, сельди, сардинах, мойве и атлантическом лососе.

Поэтому украинский карп или толстолобик не смогут полностью заменить импортную продукцию: это разные категории рыбы, ориентированные на разный спрос.

В конце августа цены на отечественную рыбу в украинских супермаркетах были следующими: очищенный толстолобик стоил в среднем 170–190 грн за килограмм, карась — около 180–220 грн/кг, а целый охлажденный карп — примерно 300 грн/кг.

Судак продавался по 450–460 грн/кг, клариевый сом — около 330 грн/кг. Отечественная радужная форель стоила примерно 500 грн/кг. Обработанная рыба — стейки и филе — обходилась еще дороже: ориентировочно от 400 до 800 грн за килограмм.

Насколько могут вырасти цены

Итоговая динамика стоимости рыбы будет зависеть сразу от нескольких факторов. Среди них — курс гривны, закупочные цены на европейском рынке и ситуация с доставкой продукции в Украину.

Если логистические проблемы сохранятся, отдельные популярные импортные позиции могут прибавить еще 10–20%.

При более негативном сценарии рост цен на импортную рыбу может достигнуть 25–30%.

Для отечественной продукции прогноз пока более сдержанный — около 5–12%. При этом отдельные виды, пользующиеся повышенным спросом, могут подорожать на 15–20%.

Наиболее чувствительными к увеличению себестоимости считаются форель и клариевый сом. В то же время толстолобик может сохранить позицию одной из наиболее доступных альтернатив импортной рыбе.

При этом Украина остается сильно зависимой от зарубежных поставок: импорт обеспечивает около 93–94% легального рынка рыбы. Развитию отечественного производства препятствуют недостаток необходимых мощностей и значительный уровень тенизации отрасли.