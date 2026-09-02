Тарифы на свет, газ и воду в сентябре: сколько будут платить украинцы

Тарифы на коммуналку в Украине в сентябре 2026 года: сколько стоят свет, газ и вода

В сентябре 2026 года основные тарифы на коммунальные услуги для населения не изменятся. Электроэнергия будет стоить 4,32 грн за кВт-ч, газ для клиентов «Нафтогаза» — 7,96 грн за кубометр. Стоимость воды при этом зависит от города и местного поставщика.

Сколько будет стоить электроэнергия

В сентябре бытовые потребители продолжат платить за электроэнергию по тарифу 4,32 грн за кВт-ч. Действие этой цены продлено до 31 октября 2026 года.

Единая ставка 4,32 грн за кВт-ч применяется для населения в период с мая по конец сентября.

Для домохозяйств с электроотоплением льготный тариф в размере 2,64 грн за кВт-ч на первые 2 000 кВт-ч снова начнет действовать с 1 октября, то есть с началом отопительного сезона.

Какая цена газа

Для клиентов «Нафтогаза» стоимость газа остается фиксированной — 7,96 грн за кубометр. Этот тариф будет действовать до апреля 2027 года.

Действующих клиентов компании автоматически оставили на указанной цене. Новые потребители также могут выбрать этот тариф при подключении.

В то же время другие поставщики предлагают годовые тарифные планы для населения примерно от 7,96 до 10 грн за кубометр. Несмотря на наличие альтернатив, около 98% украинских домохозяйств получают газ именно от «Нафтогаза».

Сколько стоит вода

В отличие от электроэнергии и газа, единой цены на водоснабжение и водоотведение по всей Украине нет. Тарифы устанавливают местные предприятия водоснабжения с учетом собственных расходов и ситуации в конкретном регионе.

Летом в ряде городов стоимость воды существенно увеличилась.

Например, в Ирпене тариф вырос до 82,42 грн за кубометр против 56,88 грн ранее. В Полтаве стоимость составила 84,9 грн вместо 33,7 грн, в Одессе — 65,54 грн против 35,16 грн.

В Виннице цена достигла 81,07 грн за кубометр, тогда как ранее она составляла 25,57 грн.

Таким образом, в сентябре стоимость электроэнергии и газа для большинства бытовых потребителей останется неизменной, а итоговая сумма за воду будет зависеть от места проживания.