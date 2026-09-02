- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
Тарифы на свет, газ и воду в сентябре: сколько будут платить украинцы
В сентябре 2026 года основные тарифы на коммунальные услуги для населения не изменятся. Электроэнергия будет стоить 4,32 грн за кВт-ч, газ для клиентов «Нафтогаза» — 7,96 грн за кубометр. Стоимость воды при этом зависит от города и местного поставщика.
Сколько будет стоить электроэнергия
В сентябре бытовые потребители продолжат платить за электроэнергию по тарифу 4,32 грн за кВт-ч. Действие этой цены продлено до 31 октября 2026 года.
Единая ставка 4,32 грн за кВт-ч применяется для населения в период с мая по конец сентября.
Для домохозяйств с электроотоплением льготный тариф в размере 2,64 грн за кВт-ч на первые 2 000 кВт-ч снова начнет действовать с 1 октября, то есть с началом отопительного сезона.
Какая цена газа
Для клиентов «Нафтогаза» стоимость газа остается фиксированной — 7,96 грн за кубометр. Этот тариф будет действовать до апреля 2027 года.
Действующих клиентов компании автоматически оставили на указанной цене. Новые потребители также могут выбрать этот тариф при подключении.
В то же время другие поставщики предлагают годовые тарифные планы для населения примерно от 7,96 до 10 грн за кубометр. Несмотря на наличие альтернатив, около 98% украинских домохозяйств получают газ именно от «Нафтогаза».
Сколько стоит вода
В отличие от электроэнергии и газа, единой цены на водоснабжение и водоотведение по всей Украине нет. Тарифы устанавливают местные предприятия водоснабжения с учетом собственных расходов и ситуации в конкретном регионе.
Летом в ряде городов стоимость воды существенно увеличилась.
Например, в Ирпене тариф вырос до 82,42 грн за кубометр против 56,88 грн ранее. В Полтаве стоимость составила 84,9 грн вместо 33,7 грн, в Одессе — 65,54 грн против 35,16 грн.
В Виннице цена достигла 81,07 грн за кубометр, тогда как ранее она составляла 25,57 грн.
Таким образом, в сентябре стоимость электроэнергии и газа для большинства бытовых потребителей останется неизменной, а итоговая сумма за воду будет зависеть от места проживания.