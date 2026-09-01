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Курс валют на 02.09.2026: доллар и евро еще снизились
Доллар официально подешевел на 7 копеек, а евро - на 11 коп
Национальный банк Украины установил курсы валют на 02 сентября 2026 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 02.09.2026: доллар и евро еще снизились
- 100 долларов - 4445 грн (44,45 за доллар, -7 коп.)
- 100 евро – 5153 грн (51,53 за евро, -11 коп.)
- 100 польских злотых – 1190 грн (11,90 за злотый, -3 коп.)
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
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