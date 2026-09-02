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Курс валют на 03.09.2026: доллар и евро пошли вверх
Доллар официально подорожал на 16 копеек, а евро - на 11 коп
Национальный банк Украины установил курсы валют на 03 сентября 2026 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 03.09.2026: доллар и евро пошли вверх
- 100 долларов - 4461 грн (44,61 за доллар, +16 коп.)
- 100 евро – 5164 грн (51,64 за евро, +11 коп.)
- 100 польских злотых – 1194 грн (11,94 за злотый, +4 коп.)
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
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