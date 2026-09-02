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Где дешевле жить — в Украине или Италии: ответ

 |  Автор: Ольга Опенько
Где дешевле жить — в Украине или Италии: ответ
Иллюстративное фото

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