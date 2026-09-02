Молочные продукты в Украине осенью могут подорожать

Сколько сейчас стоит молочная продукция

Осенью в Украине может заметно вырасти стоимость молочной продукции. На цены влияют увеличение производственных расходов, подорожание логистики, перебои с поставками и повреждение инфраструктуры.

По оценке Ассоциации производителей молока, отдельные категории молочной продукции могут прибавить в цене 20–25%.

Одной из причин осложнения ситуации стали российские атаки на распределительные центры торговых сетей. Ранее производители доставляли молочную продукцию на такие склады, после чего ее распределяли между супермаркетами. Сейчас часть привычных логистических маршрутов нарушена.

В Ассоциации производителей молока предполагают, что торговые сети могут попытаться компенсировать дополнительные расходы за счет покупателей.

При этом спрос на молочную продукцию остается невысоким. На него влияет снижение покупательной способности украинцев, выезд части населения за границу, а также перебои с поставками.

Сколько сейчас стоит молочная продукция

По состоянию на конец августа средняя цена пастеризованного молока жирностью до 2,6% в пленке составляла 50,55 грн за кг. За год стоимость такого продукта выросла на 11,2%.

Молоко в пластиковой бутылке в среднем продавали по 68,44 грн за кг, что на 7% больше, чем годом ранее.

Средняя стоимость сметаны жирностью 15% в стаканах составляла 195,32 грн за кг, питьевого йогурта — 130,75 грн за кг, а кисломолочного творога жирностью 9% — около 292 грн за кг.

Украинское сливочное масло жирностью 72,5–73% в среднем стоило 591,45 грн за кг. В Ассоциации производителей молока отмечают, что в начале осени оснований для его удешевления нет.

Высокими остаются и цены на твердые сыры. Килограмм сыра «Украинский» в среднем стоил около 619 грн, «Гауды» — 615 грн, а «Маасдама» — примерно 748 грн.

В Ассоциации предупреждают, что дальнейший рост цен может привести к еще большему сокращению потребления молочной продукции в Украине.