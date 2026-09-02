Пенсии для украинцев в Польше: кто может получать выплаты

Пенсии для украинцев в Польше: условия получения выплат и учет стажа

Украинские граждане, проживающие и работающие в Польше, могут рассчитывать на пенсионные выплаты от польского Управления социального страхования (ZUS). Однако для назначения пенсии необходимо соответствовать ряду условий, в том числе иметь необходимый страховой стаж.

Как сообщают польские СМИ, возможность получения выплат предусмотрена соглашением о социальном обеспечении между Украиной и Польшей, которое действует с 2014 года. Документ позволяет учитывать трудовой стаж, приобретенный в обеих странах.

Согласно правилам, каждая страна выплачивает пенсию только за тот период, в течение которого человек официально работал на ее территории. Таким образом, ZUS начисляет выплаты за годы работы в Польше, а украинский Пенсионный фонд — за стаж, полученный в Украине.

При этом действует механизм суммирования страховых периодов. Если человеку не хватает стажа в одной стране для оформления пенсии или выплат по инвалидности, могут учитываться периоды работы как в Украине, так и в Польше.

Условия назначения пенсии отличаются в зависимости от возраста гражданина. Люди, родившиеся до 1 января 1949 года, могут выйти на пенсию в 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин при наличии необходимого стажа — 20 и 25 лет соответственно. Если польского стажа недостаточно, ZUS может учесть украинские годы работы, однако размер выплат будет рассчитываться только на основе польских взносов.

Для граждан, родившихся после 1948 года, действует новая система. Размер пенсии зависит от суммы страховых взносов, накопленных в Польше. В таком случае право на выплаты может возникнуть даже при непродолжительном официальном трудоустройстве, однако размер пенсии обычно остается минимальным.

Для получения доплаты до минимальной пенсии необходимо иметь достаточный страховой стаж и постоянно проживать на территории Польши.

По данным СМИ, в 2025 году пенсионные выплаты от ZUS получали около 12 тысяч граждан Украины.