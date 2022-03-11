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Число беженцев из Украины увеличилось до 2,5 млн человек

Поток беженцев из Украины вновь вырос, сообщают в Польше
Число беженцев из Украины увеличилось до 2,5 млн человек
Иллюстративное фото / EPA/UPG

Из-за агрессии Российской Федерации против Украины родную страну были вынуждены покинуть уже 2,5 млн человек. При этом в Польшу уехали 1,52 млн. Об этом сообщает пограничная служба Польши в пятницу, 11 марта.

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По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, польскую границу пересекли около 60,6% украинцев. При этом Венгрия приняла 225,05 тыс беженцев, Словакия – 176,09 тыс, Молдова – 104,93 тыс, Румыния  – 84,67 тыс.

При этом в Россию уехали 99,3 тыс украинцев, а в Беларусь - 0,86 тыс - говорится в сообщении

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В ООН прогнозируют, если война продолжится, Украину могут покинуть около 4 млн. 

Стоит отметить, число украинской диаспоры в мире составляет 6,1 млн человек, в том числе в Европе – 5 млн.

Ранее мы писали о том, что ЕБРР поможет Украине на 2 миллиарда евро.

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