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Запад передаст Украине арестованные активы РФ, это 415 млрд долл

Эти деньги будут направлены Украине для восстановления и компенсаций.
Запад передаст Украине арестованные активы РФ, это 415 млрд долл
Иллюстративное фото / EPA/UPG

Правительства западных стран арестовали золотовалютные резервы Центробанка Российской Федерации. Вскоре 415 млрд долл направят в Украину для восстановления после российской агрессии. Об этом сообщил замминистра экономики Денис Кудин в ходе телемарафона. 

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"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка РФ - 415 млрд долларов. Этой суммы почти достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единоразовые потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", - отметил он. 

Напомним, 24 февраля 2022 года Российская Федерация объявила о проведении "военной спецоперации" в Украине. С этого дня города и села подверглись нападению российской армии. Массово гибнут мирные жители Украины.

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