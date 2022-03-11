Запад передаст Украине арестованные активы РФ, это 415 млрд долл

Эти деньги будут направлены Украине для восстановления и компенсаций.

Правительства западных стран арестовали золотовалютные резервы Центробанка Российской Федерации. Вскоре 415 млрд долл направят в Украину для восстановления после российской агрессии. Об этом сообщил замминистра экономики Денис Кудин в ходе телемарафона.

Читайте также: Число беженцев из Украины увеличилось до 2,5 млн человек

"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка РФ - 415 млрд долларов. Этой суммы почти достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единоразовые потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", - отметил он.

Напомним, 24 февраля 2022 года Российская Федерация объявила о проведении "военной спецоперации" в Украине. С этого дня города и села подверглись нападению российской армии. Массово гибнут мирные жители Украины.