Европа ввела четвертый пакет санкций против РФ

Санкции призваны ослабить экономику Российской Федерации, чтобы приостановить ее возможности финансировать войну в Украине.

Евросоюз принял четвертый санкционный пакет против Российской Федерации из-за войны в Украине. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии во вторник, 15 марта.

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Итак, европейцы запретили операции с отдельными госпредприятиями ВПК Российской Федерации, а также импорт металлургической продукции, что приведет к сокращению доходов на $3,3 млрд. Дополнительно запретили инвестиции в энергетику РФ, кроме гражданской ядерной энергетики и импорта "определенных энергетических продуктов" в Европу.

Евросоюз запретил экспорт дорогих авто и ювелирных украшений. Также был расширен список физических и юридических лиц, попавших под санкции.

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Напомним, 24 февраля 2022 года Российская Федерация напала на Украину. После этого Евросоюз ввел три пакета санкций против России.

Первые санкции были введены до вторжения РФ и предусматривали индивидуальные санкции, ограничение доступа к финансовому рынку ЕС, запрет на экономические связи с ОРДЛО.

Второй пакет санкций был введен против президента РФ Владимира Путина, депутатов Государственной думы, многих компаний и учреждений.

В третий пакет вошло закрытие воздушного пространства Европы для самолетов РФ, запрет на операции с центробанком, отключение от SWIFT, запрет на вещание Russia Today и Sputnik.