Против России готовят четвертый пакет санкций

В Европейском союзе ведется подготовка очередного пакета санкций.

В Европейском Союзе ведется подготовка четвертого пакета санкций для Российской Федерации, которая развязала войну против Украины. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после завершения неформального саммита ЕС.

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"Мы выступим с четвертым пакетом санкций. Эти санкции еще больше изолируют Россию от глобальной экономической системы, увеличивая еще больше плату за путинский захват Украины", - заявила фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось о том, что РФ нанесла ущерб Украине в 119 млрд долл.