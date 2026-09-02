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Как изменить военный учёт в ТЦК после переезда: сроки и правила

Военный учет Украина 2026: как встать на учет в ТЦК после переезда и сроки уведомления
 |  Автор: Ольга Опенько
Как изменить военный учёт в ТЦК после переезда: сроки и правила
Иллюстративное фото / Getty Images

Военнообязанные граждане Украины обязаны в течение 7 дней после смены места жительства уведомить территориальный центр комплектования (ТЦК) и встать на учёт по новому адресу. Это требование действует во время военного положения, а его нарушение может повлечь юридическую ответственность.

Как отмечают юристы, воинский учёт привязан к территориальному принципу, поэтому при переезде в другой район или город необходимо стать на учёт в новом ТЦК.

После смены места жительства гражданин сначала обязан зарегистрироваться в новом ТЦК, и только затем обращаться в ЦНАП для оформления регистрации адреса.

По словам адвоката Юрия Айвазяна, закон предусматривает, что призывники, военнообязанные и резервисты должны уведомить ТЦК о новом месте проживания в течение 7 календарных дней после переезда.

Также отдельно отмечается, что при изменении контактных данных — номера телефона или места работы — информацию необходимо сообщать в ТЦК.

Что касается регистрации места жительства, то после снятия с предыдущего адреса гражданин обязан в течение 30 дней задекларировать новое место проживания. В противном случае администратор ЦНАП может составить административный протокол.

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