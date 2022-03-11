РФ нанесла ущерб Украине в 119 млрд долл - Минэкономики

С каждым днем войны сумма ущерба растет, отметили в Минэкономики.

Российская Федерация в ходе военной агрессии нанесла Украине ущерб на 119 млрд долл. С каждым днем эта сумма увеличивается. Об этом заявил замминистра экономики Денис Кудин.

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"Когда офис президента вчера-позавчера заявлял свыше $100 млрд, то эта цифра у нас несколько уточнена – это $119 млрд. К сожалению, с каждым следующим днем войны она будет расти", - отметил он во время телемарафона.

Для компенсации ущерба западные правительства передадут Украине арестованные золотовалютные резервы Центробанка РФ на сумму 415 млрд долл. Для передачи этих средств проводится поиск юридических механизмов.

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В Минэкономики предлагают два варианта подсчета убытков. Первый - прямой (стоимость восстановления мостов, дорог, больниц и так далее). Второй подход заключается в подсчете потерь ВВП Украины.

"Мы видим, что в городах и поселках, где идут активные боевые действия, экономическая активность снизились на 75%. На остальной территории Украины работает только каждый второй бизнес. Это потеря 50% экономической активности", - отметил он.

Напомним, 24 февраля 2022 года Российская Федерация объявила о проведении "военной спецоперации" в Украине. С этого дня города и села подверглись нападению российской армии. Массово гибнут мирные жители Украины.