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Байден назвал новые санкции США против РФ

Штаты запрещают поставки предметов роскоши, алкоголя и морепродуктов из Российской Федерации.
Байден назвал новые санкции США против РФ
Президент США Джо Байден / EPA/UPG

Президент Джо Байден рассказал о новых санкциях США против Российской Федерации, которая 24 февраля напала на Украину. В частности, США откажутся от импорта водки, алмазов и морепродуктов.

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Также Байден рассказал о том, что Большая семерка расширит санкции против олигархов из РФ, поддерживающих политику президента Путина.

По словам Байдена, санкционные списки расширят - туда включат новые имена российских миллиардеров и членов их семей.

Также Штаты, Евросоюз и страны из G7 отменят режим содействия в торговле с Россией. Дополнительно страны G7 будут препятствовать займам со стороны агрессора у Всемирного банка, МВФ.

Ранее сообщалось о том, что РФ нанесла ущерб Украине в 119 млрд долл.

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