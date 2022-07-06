В Украине отменили правила на передвижение военнообязанных

Порядок будет доработан с сохранением обороноспособности страны

В Украине отменили новые правила на передвижение военнообязанных. Об этом в Telegram-канале подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Так, новые правила были временно отменены, а Порядок - отправлен на доработку.

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Залужный подчеркнул, что документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства.

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Поэтому Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку.

Обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения.

Также Главнокомандующий Вооруженными Силами призвал всех украинцев к выполнению своей конституционной обязанности по защите государства.

Ранее мы писали, что в Верховную Раду подали альтернативный законопроект о запрете выезда мужчин из Украины во время военного положения.