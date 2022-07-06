Война в Украине: Родители предлагают запретить очное обучение

Документ подписали почти 26 тысяч человек

В Украине родители инициируют запрет очного обучения во всех учебных заведениях до окончания войны. Петицию к президенту зарегистрировала Мария Горшенева.

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Менее чем через месяц документ подписали почти 26 тысяч человек.

Аргументы против возвращения детей в учебные заведения:

Большое количество разрушенных школ и детсадов. В Украине этот показатель с начала полномасштабного вторжения составил 20% от общего количества.

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Отсутствие бомбоубежищ. Кроме того, в постройках бывают узкие коридоры и лестничные пролеты.

Кроме того, в постройках бывают узкие коридоры и лестничные пролеты. Несоразмерная ответственность. В начальных школах и детсадах возраст учащихся требует еще большего внимания преподавателей и воспитателей во время экстренных событий.

В начальных школах и детсадах возраст учащихся требует еще большего внимания преподавателей и воспитателей во время экстренных событий. Эмоциональное напряжение.

Продолжительность воздушных тревог.

Для онлайн-обучения требуется всего одно устройство, а не множество разнообразной канцелярии. По мнению автора петиции, это также актуальный вопрос для семей, потерявших жилье или эвакуировавшихся за границу.

На данный момент петиция ожидает рассмотрения.

Ранее мы писали, что продолжительность 2022/23 учебного года установлена с 1 сентября 2022 г. по 30 июня 2023 года.