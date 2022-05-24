Откроются ли школы в Украине с 1 сентября

Прорабатывается механизмы, при которых 1 сентября начнется офлайн-обучение в школах

В Украине три месяца идет война. Обучение весь этот период проходит онлайн. В новом учебном году откроются с 1 сентября те школы, которые оборудованы укрытия на случай обстрелов. Об этом заявил заместитель министра образования Андрея Витренко.

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"Мы прорабатываем механизмы, при которых 1 сентября начнется офлайн-обучение в школах. Все зависит от ситуации в стране", - говорит он.

На данный момент проводится аудит школ на предмет того, есть ли у них бомбоубежища, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов.

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"По нашим планам, откроются школы, которые смогут быть обеспечены бомбоубежищами. Такие школы в Украине существуют", - добавил Витренко.

Ранее мы писали, что страны "Большой семерки" согласовали выделение бюджетной помощи для Украины на общую сумму $19,8 млрд.