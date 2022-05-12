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Работодатели во время войны могут объявить простой: детали

Приостановление трудового договора возможно только на период военного положения
 |  Автор: Ольга Опенько
Работодатели во время войны могут объявить простой: детали
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине третий месяц идет война. С начала военного положения многие украинцы потеряли работу или лишились заработка, но не обязательно этих людей уволили.

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В частности, во время военного положения работодатели могут объявить простой или приостановить действие трудовых договоров.

Простой. Это означает, что работа остановилась:

  • для нее нет организационных или технических условий.
  • Решение о простое принимает собственник предприятия.

Приостановление трудового договора :

  • работодатель временно не снабжает работника занятиями,
  •  работник в свою очередь временно не выполняет работу по заключенному трудовому.

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В этом случае обе стороны могут инициировать такую процедуру.

Простой может длиться столько, сколько будут существовать обстоятельства, по которым работать невозможно. А приостановление трудового договора возможно только на период военного положения.

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Важные отличия:

  • простой вводится по всему предприятию или отделу – приостановление трудового договора индивидуальное;
  • при простое выплачивается не ниже 2/3 оклада (однако время простоя по вине работника не оплачивается) – без зарплаты остаются и люди, которым приостановили трудовой договор;
  • если простой оплачивается, страховой стаж засчитывается – в случае приостановки действия трудового договора ЕСВ за работника не уплачивается, а значит, ему не засчитывается страховой стаж.

Ранее мы писали, что в Ирпене придется снести 37 многоквартирных домов, не подлежащих восстановлению после российских обстрелов.

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