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- ВНО в Украине 2022
Работодатели во время войны могут объявить простой: детали
В Украине третий месяц идет война. С начала военного положения многие украинцы потеряли работу или лишились заработка, но не обязательно этих людей уволили.
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В частности, во время военного положения работодатели могут объявить простой или приостановить действие трудовых договоров.
Простой. Это означает, что работа остановилась:
- для нее нет организационных или технических условий.
- Решение о простое принимает собственник предприятия.
Приостановление трудового договора :
- работодатель временно не снабжает работника занятиями,
- работник в свою очередь временно не выполняет работу по заключенному трудовому.
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В этом случае обе стороны могут инициировать такую процедуру.
Простой может длиться столько, сколько будут существовать обстоятельства, по которым работать невозможно. А приостановление трудового договора возможно только на период военного положения.
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Важные отличия:
- простой вводится по всему предприятию или отделу – приостановление трудового договора индивидуальное;
- при простое выплачивается не ниже 2/3 оклада (однако время простоя по вине работника не оплачивается) – без зарплаты остаются и люди, которым приостановили трудовой договор;
- если простой оплачивается, страховой стаж засчитывается – в случае приостановки действия трудового договора ЕСВ за работника не уплачивается, а значит, ему не засчитывается страховой стаж.
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