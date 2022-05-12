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Siemens уходит с российского рынка из-за войны в Украине

Компания присоединяется к мировому сообществу в осуждении войны
 |  Автор: Ольга Опенько
Siemens уходит с российского рынка из-за войны в Украине
Иллюстративное фото / ЕРА

Немецкий промышленный гигант – концерн Siemens покидает рынок России. Об этом свидетельствует сообщение на сайте компании.

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В четверг на сайте компании появилось сообщение о том, что она начинает процедуру сворачивания всех производственных операций.

"Мы присоединяемся к мировому сообществу в осуждении войны в Украине. Siemens уходит с российского рынка из-за войны в Украине", – говорится в заявлении.

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Отметим, что в начале марта компания объявила о том, что прекращает поставлять в Россию и Беларусь свою продукцию и приостанавливает работу всех новых бизнес-проектов из-за ситуации вокруг Украины и санкций. 

Ранее мы писали, что в Ирпене придется снести 37 многоквартирных домов, не подлежащих восстановлению после российских обстрелов.

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