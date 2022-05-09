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Восстановление Украины во время и после войны: приоритеты
В Украине идет война, но в стране уже начали восстанавливать жилой фонд и инфраструктуру, которые подлежат восстановлению. На это правительство выделило регионам уже 1,6 миллиарда гривен. Об этом в интервью заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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"Но это только оперативное обновление. Идет война, все может быть еще раз разрушено. Поэтому сегодня начинать большое восстановление и крупные проекты рискованно", - отметил глава правительства.
Премьер-министр отметил, что активно начнут восстановление совсем по-другому, но уже после войны.
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Этапы восстановления:
- Первый - естественное восстановление во время военных действий.
- Второй - период чрезвычайного положения после завершения военных действий.
- Третий - полный план обновления Украины, предусматривающий структурные изменения.
"Не просто восстановление зданий, а вообще смену парадигмы нашего государства - восстановление вместе с нашими партнерами по региональному и параметрическому принципу. То есть мы зовем партнеров, говорим, давайте восстанавливать вместе, и даем параметры", - подытожил премьер.
Ранее мы писали, что украинское правительство работает с европейскими партнерами, чтобы в разы увеличить способность получения газа из Европы.