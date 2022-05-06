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Война в Украине: Европейские банки потеряли миллиарды

Расчеты охватывают списание, резервы на возможные потери по кредиту и убытки
 |  Автор: Ольга Опенько
Война в Украине: Европейские банки потеряли миллиарды
Иллюстративное фото / depositphotos

Европейские банки потеряли $7 млрд в результате кризиса, вызванного военным вторжением РФ в Украину. Об этом пишет Forbes.

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Отмечается, расчеты охватывают списание, резервы на возможные потери по кредиту и убытки.

Больше всего из-за прекращения деятельности в РФ пострадали:

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  • французская группа Societe Generale – в $3,7 млрд;
  • итальянская банковская группа UniCredit  - $2 млрд;
  • немецкий Commerzbank – $500 млн;
  • австрийский Raiffeisen Bank ($300 млн);
  • швейцарский Credit Suisse ($200 млн);
  • французский BNP Paribas ($2 млн);
  • немецкий Deutsche Bank ($100 млн);
  • швейцарский UBS ($1 млн).

Ранее мы писали, что Национальный банк подготовил специальный порядок действий для банков, оказавшихся на временно оккупированной Россией территории Украины. 

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