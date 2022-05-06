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- ВНО в Украине 2022
Война в Украине: Европейские банки потеряли миллиарды
Расчеты охватывают списание, резервы на возможные потери по кредиту и убытки
Европейские банки потеряли $7 млрд в результате кризиса, вызванного военным вторжением РФ в Украину. Об этом пишет Forbes.
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Отмечается, расчеты охватывают списание, резервы на возможные потери по кредиту и убытки.
Больше всего из-за прекращения деятельности в РФ пострадали:
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- французская группа Societe Generale – в $3,7 млрд;
- итальянская банковская группа UniCredit - $2 млрд;
- немецкий Commerzbank – $500 млн;
- австрийский Raiffeisen Bank ($300 млн);
- швейцарский Credit Suisse ($200 млн);
- французский BNP Paribas ($2 млн);
- немецкий Deutsche Bank ($100 млн);
- швейцарский UBS ($1 млн).
Ранее мы писали, что Национальный банк подготовил специальный порядок действий для банков, оказавшихся на временно оккупированной Россией территории Украины.
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