Война в Украине: Европейские банки потеряли миллиарды

Расчеты охватывают списание, резервы на возможные потери по кредиту и убытки

Европейские банки потеряли $7 млрд в результате кризиса, вызванного военным вторжением РФ в Украину. Об этом пишет Forbes.

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Отмечается, расчеты охватывают списание, резервы на возможные потери по кредиту и убытки.

Больше всего из-за прекращения деятельности в РФ пострадали:

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французская группа Societe Generale – в $3,7 млрд;

итальянская банковская группа UniCredit - $2 млрд;

немецкий Commerzbank – $500 млн;

австрийский Raiffeisen Bank ($300 млн);

швейцарский Credit Suisse ($200 млн);

французский BNP Paribas ($2 млн);

немецкий Deutsche Bank ($100 млн);

швейцарский UBS ($1 млн).

Ранее мы писали, что Национальный банк подготовил специальный порядок действий для банков, оказавшихся на временно оккупированной Россией территории Украины.