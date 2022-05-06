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Украинцам не грозит голод из-за войны - Минагрополитики
В Украине идет война, но в стране не будет дефицита продуктов, поскольку есть резервы, которых хватит, чтобы прокормить все население. Об этом заявил в эфире украинского телеканала заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
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Высоцкий отметил, что в Украине прошла посевная компания, несмотря на войну и активные боевые действия. И хотя в оккупированных регионах захватчики воруют зерно и планируют национализировать будущий урожай, продуктовый кризис Украине не грозит.
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В частности, заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что Украина сможет прокормить всех 40 миллионов граждан.
Ранее мы писали, что Европейская комиссия решила отсрочить введение эмбарго на морские перевозки российской нефти.