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В Украине подготовлена справка, которая поможет в получении выплат тем, кто потерял родных
Офис Президента Украины при поддержке проекта Совета Европы «Дальнейшее развитие социальных прав человека в Украине» подготовил информацию о выплатах и гарантиях для пострадавших при исполнении служебных, трудовых, профессиональных обязанностей и членов их семей, других пострадавших, пресс-информирует пресс-служба ОП.
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В справке содержится информация для разных категорий пострадавших из-за войны войны:
- военнослужащие,
- служащие, которые получили травмы, ранения на передовой и их семей,
- дети,
- работники производств,
- волонтеры,
- журналисты,
- гражданские, пострадавшие в результате российских авиаударов, обстрелов, бомбардировок.
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Кроме того, в справке даны рекомендации:
- куда нужно обращаться для получения выплат,
- какие документы следует предоставить,
- ссылки на соответствующие нормативно-правовые акты.
Информация будет постоянно обновляться с учетом изменений в законодательстве.
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