В Украине подготовлена справка, которая поможет в получении выплат тем, кто потерял родных

В справке даны рекомендации, куда нужно обращаться для получения выплат, какие документы следует предоставить

Офис Президента Украины при поддержке проекта Совета Европы «Дальнейшее развитие социальных прав человека в Украине» подготовил информацию о выплатах и ​​гарантиях для пострадавших при исполнении служебных, трудовых, профессиональных обязанностей и членов их семей, других пострадавших, пресс-информирует пресс-служба ОП.

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В справке содержится информация для разных категорий пострадавших из-за войны войны:

военнослужащие,

служащие, которые получили травмы, ранения на передовой и их семей,

дети,

работники производств,

волонтеры,

журналисты,

гражданские, пострадавшие в результате российских авиаударов, обстрелов, бомбардировок.

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Кроме того, в справке даны рекомендации:

куда нужно обращаться для получения выплат,

какие документы следует предоставить,

ссылки на соответствующие нормативно-правовые акты.

Информация будет постоянно обновляться с учетом изменений в законодательстве.

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