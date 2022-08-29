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В Украине подготовлена справка, которая поможет в получении выплат тем, кто потерял родных

В справке даны рекомендации, куда нужно обращаться для получения выплат, какие документы следует предоставить
 |  Автор: Ольга Опенько
В Украине подготовлена справка, которая поможет в получении выплат тем, кто потерял родных
Иллюстративное фото / EPA

Офис Президента Украины при поддержке проекта Совета Европы «Дальнейшее развитие социальных прав человека в Украине» подготовил информацию о выплатах и ​​гарантиях для пострадавших при исполнении служебных, трудовых, профессиональных обязанностей и членов их семей, других пострадавших,  пресс-информирует пресс-служба ОП.

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В справке содержится информация для разных категорий пострадавших из-за войны войны:

  • военнослужащие,
  • служащие, которые получили травмы, ранения на передовой и их семей,
  • дети,
  • работники производств,
  • волонтеры,
  • журналисты,
  • гражданские, пострадавшие в результате российских авиаударов, обстрелов, бомбардировок.

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Кроме того, в справке даны рекомендации:

  • куда нужно обращаться для получения выплат,
  • какие документы следует предоставить,
  • ссылки на соответствующие нормативно-правовые акты.

Информация будет постоянно обновляться с учетом изменений в законодательстве.

Ранее мы писали, что Кабмин разрешил морякам пересекать границу.

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