Как снять наличные с карты на деоккупированных территориях

Наличные можно снять на кассе супермаркетов, аптек, АЗС или воспользоваться сервисами "Укрпочты"

На деоккупированных территориях Украины пока не повсюду налажено электроснабжение и восстановлена связь и не везде пока работают банковские отделения и банкоматы. Об этом сообщает пресс-служба Мининтеграции.

Как снять наличные с карты

1. На кассе супермаркета, аптеки, АЗС при оплате покупки.

Такая услуга доступна в торговых сетях, например, "АТБ", "Varus", "Фора", "Сим23", "Сильпо", "Аврора", АЗК "ОККО", "WOG". Информацию необходимо уточнять непосредственно на кассах.

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Так, на кассе торговой точки, необходимо оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Подтверждение такой операции на кассе сопровождается вводом PIN-кода банковской карты пользователя.

2. Воспользоваться сервисами "Укрпочты":

Перечисление средств с карты для обналичивания в отделении "Укрпочты" или с доставкой по адресу проживания с помощью услуги "С карты на дом".

При выборе услуги "С карты домой" почтальон принесет перевод по указанному адресу и передаст непосредственно в руки получателя в течение 2-х рабочих дней. Для получения перевода получателю необходимо только предъявить почтальону собственный паспорт.

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2. Снятие средств через POS-терминалы в отделениях "Укрпочты".

За одну операцию можно снять от 50 до 15000 гривен;

комиссия "Укрпочты" за выдачу средств через собственные POS-терминалы - 2% (кроме работников "Укрпочты");

чтобы подтвердить операцию снятия наличных, нужно ввести PIN-код.

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