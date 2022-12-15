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Будут ли выходные в Украине на Новый год и Рождество 2023 — ответ
В Украину пришла зима и вместе с ней череда новогодних праздников, школьных каникул и дополнительных выходных. Предусмотрены ли выходные дни в январе, ведь в нашей стране уже десятый месяц идет полномасштабная война, разбирался bigmir.net.
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Когда Новый год и Рождество в Украине
25 декабря католики отмечают Рождество Христово, которое в этом году приходится на воскресенье. Начиная с 2017 года 25 декабря в Украине является государственным выходным.
Новый год, который мы празднуем 1 января в текущем году приходится на воскресенье, а Рождество по юлианскому календарю 7 января – на субботу.
Стоит отметить, что если в Украине государственные или религиозные праздники приходятся на выходной день, то последующий после них понедельник также выходной. Этот год - исключение, так как в стране идет война.
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В частности, из-за военного положения, введенного по всей территории Украины от 24 февраля, дополнительные выходные, начиная от 8 марта 2022 года, были отменены.
Будут ли выходные на Новый год 2023 и Рождество в Украине
Законом Украины " Об организации трудовых отношений в условиях военного положения " №2136-XI от 15.03.2022 года были установлены новые правила выходных дней во время войны. Так, во время войны и действия военного положения дополнительных выходных дней на праздники не будет.
Все работники должны выйти на свои рабочие места. Оплата труда при этом будет производиться как за обычный, а не праздничный рабочий день.
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Отметим, что в Украине уже три раза продлевали военное положение.
Если в стране будет продолжаться война, военное положение будет снова продлено. В этом случае дополнительных выходных в январе 2023 года – на Новый год и Рождество – не будет.
Ранее мы писали, что решение о праздновании во время войны Нового 2023 года принимает руководство городов Украины.