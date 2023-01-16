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В Украине зафиксирован рост мошенничества

Это самый большой показатель за последние 4 года
 |  Автор: Ольга Опенько
В Украине зафиксирован рост мошенничества
Иллюстративное фото / EPA

В Украине 11 месяц идет полномасштабная война. Генеральная прокуратура в 2022 году зафиксировала всплеск преступности. В частности, количество зарегистрированных дел о мошенничестве в 2022 году выросло до более чем 32 тысяч. Об этом информирует "Опендатабот".

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Отмечается, что это самый большой показатель за последние 4 года. Так, производств по статье 190 УКУ (мошенничество) возросло на 34%.

Также почти вдвое за год возросло количество учтенных производств об угонах авто – с 2,8 тысячи до 4,1 тысячи дел.

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В то же время ситуация улучшилась по квартирным кражам. Так, количество учтенных производств по статье 185 УКУ уменьшилось в прошлом году более чем в 2 раза.

Также улучшилась ситуация с количеством дел, которые направлялись в суд.

Ранее мы писали, что объем наличной гривны в обращении вырос.

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