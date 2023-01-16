Война в Украине: граждане уменьшили финансовые ожидания

Средняя сумма, которая необходима, чтобы жить нормально, составляет 14 231 гривну в месяц

В Украине уже 11 месяцев идет полномасштабная война. В декабре 2022 года украинцы считали, что средняя сумма, которая необходима, чтобы жить нормально, составляет 14 231 гривну в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социологии НАН Украины.

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Год назад украинцы называли цифру в 16 372 гривны.

Отмечается, что около трети населения (34,7%) оценивает свои доходы на необходимом уровне для того, чтобы жить нормально.

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Респонденты значительно улучшили свои оценки экономической ситуации в стране. Если до войны абсолютное большинство (58%) низко оценивало экономическую ситуацию, то сейчас абсолютное большинство останавливается на средних оценках (53,9%).

Ранее мы писали, что объем наличной гривны в обращении вырос.