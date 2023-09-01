Переселенцев в Украине лишат выплат: кого касается

180 тысяч граждан получают выплаты как внутренне перемещенные лица по ошибке

Почти 180 тысяч граждан Украины получают выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) по ошибке. Об этом вице-премьер-министр - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила в эфире телемарафона.

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В частности:

109 тысяч граждан проживают за границей и получат выплаты там,

10 тысяч указаны в реестре как умершие, но они продолжают получать выплаты.

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Также есть случаи, когда и отец и мать подали заявления и получают выплаты на одних и тех же детей - таких семей нашли почти 60 тысяч. Таким образом, выплаты таким лицам прекратят.

Ранее мы писали, что 71% граждан Украины, которые находятся в Польше, планируют вернуться в Украину в будущем.