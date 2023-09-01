- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2023
Переселенцев в Украине лишат выплат: кого касается
180 тысяч граждан получают выплаты как внутренне перемещенные лица по ошибке
Почти 180 тысяч граждан Украины получают выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) по ошибке. Об этом вице-премьер-министр - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила в эфире телемарафона.
Читайте также: Украинские дети в Польше могут получить дополнительные выплаты
В частности:
- 109 тысяч граждан проживают за границей и получат выплаты там,
- 10 тысяч указаны в реестре как умершие, но они продолжают получать выплаты.
Читайте также: Украинцы могут получить дополнительные выплаты от ООН
Также есть случаи, когда и отец и мать подали заявления и получают выплаты на одних и тех же детей - таких семей нашли почти 60 тысяч. Таким образом, выплаты таким лицам прекратят.
Ранее мы писали, что 71% граждан Украины, которые находятся в Польше, планируют вернуться в Украину в будущем.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: