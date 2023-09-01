Кто в Украине потеряет государственную помощь с 1 сентября

Помощь продолжается для тех граждан, чье имущественное положение нуждается в такой поддержке

С 1 сентября 2023 года некоторые категории внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) лишат выплат от государства. Кто останется без денежной помощи, рассказали в Минсоцполитики.

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Так, с 1 сентября помощь продолжается для тех граждан, чье имущественное положение нуждается в такой поддержке, и не продолжается для граждан, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

Таким образом с 1 сентября выплата помощи прекращается для ВПЛ, которые с 1 августа 2023 года:

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приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, приобретенных волонтерами и переданные на нужды обороны страны;

приобрели на сумму более 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, здание (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тыс. грн;

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приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы на общую сумму более 100 тыс. грн;

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия, или которые оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Если по результатам проверки получателей будет принято решение о прекращении помощи, граждан об этом уведомят. В случае несогласия можно обжаловать такое решение органу соцзащиты или предоставить подтверждающие документы и продолжать получать выплаты.

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