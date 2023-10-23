Будут ли получать пенсии украинцы на оккупированных территориях: ответ

Когда выплата пенсий прекращается

Граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях, продолжают получать пенсии на банковские счета, открытые ранее. Об этом сообщила заместитель директора Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Херсонской области Елена Ипатенко и специалисты ГУ Пенсионного фонда Украины в Херсонской области.

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Отмечается, что если украинцы получали пенсию через Укрпочту, то на временно оккупированных территориях они не могут обеспечить получение пенсий. В таком случае денежные средства зачисляются на текущие счета, открытые в АО "Ощадбанк" за обращением органов ПФУ.

При этом выплата пенсии прекращается:

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в случае его назначения на основании документов, содержащих ложные сведения;

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд (применяется только для получателей пенсии по почте) и в других случаях, предусмотренных законом.

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