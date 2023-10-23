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Будут ли получать пенсии украинцы на оккупированных территориях: ответ

Когда выплата пенсий прекращается
 |  Автор: Ольга Опенько
Будут ли получать пенсии украинцы на оккупированных территориях: ответ
Иллюстративное фото / depositphotos

Граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях, продолжают получать пенсии на банковские счета, открытые ранее. Об этом сообщила заместитель директора Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Херсонской области Елена Ипатенко и специалисты ГУ Пенсионного фонда Украины в Херсонской области.

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Отмечается, что если украинцы получали пенсию через Укрпочту, то на временно оккупированных территориях они не могут обеспечить получение пенсий. В таком случае денежные средства зачисляются на текущие счета, открытые в АО "Ощадбанк" за обращением органов ПФУ.

При этом выплата пенсии прекращается:

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  • в случае его назначения на основании документов, содержащих ложные сведения;
  • в случае смерти пенсионера;
  • в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд (применяется только для получателей пенсии по почте) и в других случаях, предусмотренных законом.

Ранее мы писали, что Кабмин предлагает направить налоги военных на нужды армии.

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