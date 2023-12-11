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Движение грузовиков на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" разблокировано

С 14:00 там восстановлено стабильное движение грузовиков
 |  Автор: Ольга Опенько
Движение грузовиков на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" разблокировано
Иллюстративное фото / Getty Images

Блокада польскими перевозчиками пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе завершилась. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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 С 14:00 там восстановлено стабильное движение грузовиков.

Отметим, что блокирование крупнейшего грузового пункта пропуска продолжалось более месяца. За это время команда Министерства и Посольства ежедневно занималась вопросом разблокирования.

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"Провели десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях. Это была сложная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены", - отметил Кубраков.

Ранее мы писали, что УЗ отправила в Польшу первую партию фур.

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