Словакия возобновляет блокаду границы с Украиной

Блокада границы начнется 11 декабря в 15:00

Словацкие перевозчики объявили о продолжении блокады границы с Украиной на переходе "Вышнее Немецкое - Ужгород". Об этом говорится в заявлении Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS).

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Отмечается, что блокада границы начнется 11 декабря в 15:00 и продлится до тех пор, пока не будут удовлетворены требования перевозчиков. Границу заблокируют для грузовых перевозок, пассажирское движение ограничивать не будут.

Отмечается, что решение принято "на основании оценки полученной информации и ее влияния на рынок автомобильного транспорта Словакии".

Основным требованием UNAS является отмена "транспортного безвиза", действующего между Европейским Союзом и Украиной с 1 июля 2023 года (он отменяет для украинских перевозчиков получать разрешения для работы на рынке Евросоюза).

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