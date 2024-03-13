Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Как изменились цены в Украине

Овощи пока дорожают очень незначительно
 |  Автор: Ольга Опенько
Как изменились цены в Украине
Иллюстративное фото / Getty Images

В Украине продолжается снижение цен на крупы. Об этом свидетельствуют данные Госстата. 

Читайте также: Коммуналка в Украине подорожала: за какие услуги выросли цены

По данным статистического ведомства, в феврале 2024 года средние цены на крупы гречневые упали на 3,1% до 28,0 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы.

  • Яйца подешевели на 2,8% до 49,6 гривен за десяток,
  • свинина на 2,7% до 179,8 гривен за килограмм.

Сильнее всего подорожали:

Читайте также: Инфляция в Украине замедлилась: что будет с ценами

  • картофель - на 6,0% до 22,8 гривен за килограмм.
  • свекла  - на 5,9% до 17,1 гривен за килограмм,
  • яблоки- на 5,1% до 23,2 гривен за килограмм.

Цены на алкоголь и сигареты:

  • водка подешевела на 0,2% до 117,8 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • вина столовые украинских марок подешевели на 0,7% до 110,5 гривен за бутылку 0,7 литра,
  • пиво подорожало на 0,3% до 31,9 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • сигареты премиум-класса подорожали на 2,4% до 100,1 гривен за пачку.

Ранее мы писали, что цены на яйца в Украине увеличились на  30,6-27,3%.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
15.03.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 38.40 41.84 0.00
Продажа 38.93 42.60 0.00
Все курсы наличных валют...
15.03.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 38.69 42.29 0.42
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK