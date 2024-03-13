Как изменились цены в Украине

Овощи пока дорожают очень незначительно

В Украине продолжается снижение цен на крупы. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Читайте также: Коммуналка в Украине подорожала: за какие услуги выросли цены

По данным статистического ведомства, в феврале 2024 года средние цены на крупы гречневые упали на 3,1% до 28,0 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы.

Яйца подешевели на 2,8% до 49,6 гривен за десяток,

свинина на 2,7% до 179,8 гривен за килограмм.

Сильнее всего подорожали:

Читайте также: Инфляция в Украине замедлилась: что будет с ценами

картофель - на 6,0% до 22,8 гривен за килограмм.

свекла - на 5,9% до 17,1 гривен за килограмм,

яблоки- на 5,1% до 23,2 гривен за килограмм.

Цены на алкоголь и сигареты:

водка подешевела на 0,2% до 117,8 гривен за бутылку 0,5 литра,

вина столовые украинских марок подешевели на 0,7% до 110,5 гривен за бутылку 0,7 литра,

пиво подорожало на 0,3% до 31,9 гривен за бутылку 0,5 литра,

сигареты премиум-класса подорожали на 2,4% до 100,1 гривен за пачку.

Ранее мы писали, что цены на яйца в Украине увеличились на 30,6-27,3%.